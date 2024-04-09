كنز لصحتك.. 6 أطعمة تحمي من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - لتحقيق صحة جيدة وحياة سعيدة خالية من الأمراض، ينصح بتناول بعض الأطعمة الخارقة التي تُزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعده على أداء وظائفه.

وفقا لموقع "News 18"، هناك 6 أطعمة أطعمة خارقة يجب إضافتها في النظام الغذائي بانتظام تساعدك على محاربة الأمراض.

1. الخضراوات الورقية:

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية والمواد الكيميائية النباتية التي تقاوم الأمراض.

2. التوت:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُحارب الشيخوخة.

3. الخضراوات الصلبة:

مثل البروكلي والقرنبيط والوسابي والخردل.

غنية بالألياف والمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات التي تُحسن وظائف الجسم وتحمي من الأمراض.

4. المكسرات:

توفر المكسرات كمية عالية من الفيتامينات والمعادن مثل السيلينيوم والدهون الأحادية غير المشبعة التي تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. البقوليات:

غنية بالألياف والبروتين النباتي والفولات التي تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. زيت الزيتون:

من أكثر الزيوت الصحية لطهي الطعام، نظرا لاحتوائه على فيتامين أ والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والبوليفينول.

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