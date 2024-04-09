3 أنواع سحرية من الحبوب.. لن تتخيل تأثيرها على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الحبوب الكاملة من أهم العناصر الغذائية لصحة الإنسان، فهي غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، وتساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وخفض مستويات الكوليسترول، وتحقيق الوزن المثالي، وفقا لموقع "Today".

ينصح الخبراء بتناول 3 حصص على الأقل من الحبوب الكاملة يوميا، وإليك بعض الخيارات الصحية:

الشوفان: خيار رائع غني بالألياف والبروتين، وسهل التحضير، ومُتوفر بأسعار معقولة.

العصيدة: غنية بالبروتين، وتتميز بقوام كريمي.

الذرة الرفيعة: خالية من الغلوتين، غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة.

فوائد الحبوب الكاملة:

تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ونمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب.

تعزيز الشعور بالشبع،بفضل محتواه العالي من الألياف.

إنقاص الوزن.

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