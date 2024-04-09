5 نصائح ذهبية تساعد على تحسين صحة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الأمعاء من أعضاء الجسم الضرورية، حيث تلعب دورا حيويا في العديد من وظائف الجسم، مثل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز جهاز المناعة.

وأوضح الطبيب الروسي ريتشارد أليسون، خبير التغذية، 5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الأمعاء وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويقول ريتشارد: تُعرف الأمعاء بأنها موطن 70% من الخلايا المناعية في الجسم، كما إنها لا تساعد فقط على هضم الطعام لدعم الجهاز الهضمي الصحي، ولكن ولها أيضا تأثير كبير على صحتنا العقلية اليومية".

وتابع: "كما أنها تُشبه مصنعا لإنتاج هرمون السعادة السيروتونين، حيث تُنتج الأمعاء البشرية المتوسطة نحو 95% من هذا الهرمون".

نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء:

تناول نظام غذائي غني بالخضروات والفاكهة.

مضغ الطعام على الأقل 15-20 مرة.

تجنب الوجبات الكبيرة خلال 3 ساعات من الذهاب إلى السرير.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يوميا.

شرب الكثير من الماء يوميا، لترطيب الجسم.

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