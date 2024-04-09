قد تظهر في العين.. علامات غير شائعة تكشف إصابتك بسرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الأشخاص من أعراض مفاجئة في العين، ويجهلون كشف أسبابها، التي يمكن أن تكشف عن مشكلة صحية خطيرة، مثل سرطان الأنف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، إليك العلامات التي تظهر على العين، وتنذر بإصابتك بسرطان الأنف.

يصعب اكتشاف العديد من أعراض سرطان الأنف لأنها تتشابه مع نزلات البرد، ولكن مع تقدم السرطان، قد تبدأ أعراض أكثر خطورة ومتميزة في الظهور.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الأنف المبكر تشمل انسداد الأنف الذي يؤثر عادةً على جانب واحد فقط ولا يختفي، ونزيف الأنف، وانخفاض حاسة الشم، والمخاط الذي قد يكون أو لا يكون دمويًا.

اعراض سرطان الأنف في العين، تشمل ما يلي :

1- انتفاتخ العينين.

2- زيادة إفراز الدموع.

3- الشعور بألم في العين.

4- الشعور بالضغط في العين.

5- فقدان جزئي للرؤية.

6- المعاناة من الرؤية المزدوجة.

علامات آخرى تنذر بسرطان الأنف تتمثل فيما يلي :

الشعور بألم في الوجه.

تنميل الوجه خاصًة في الجزء العلوي من الخد.

تورم الغدد الدرقية.

الشعور بألم في الأذن.

ظهور كتلة على الوجه في الأنف أو سقف الفم.

أقرا أيضًا:

واقعة مروعة.. شاب يطير في الهواء بعد انقلاب سيارته وهذا ما حدث (فيديو)

راقبيها على طفلك .. 6 أعراض تكشف الإصابة بالتوحد

قصة أصغر حدود وطنية في العالم يبلغ طولها 85 مترًا فقط (صور)

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

كسوف الشمس يقترب.. عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من كارثة في 8 أبريل