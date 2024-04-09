هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يواجه مرضى السكري تحديا في اختيار الأطعمة المناسبة التي تحافظ على مستويات السكر بالدم في معدلها الطبيعي تحت السيطرة.

والموز من الفواكه الغنية بالسكر الطبيعي، ما يؤثر على مستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي "indianexpress"، وndtv".

الكربوهيدرات

يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

كمية الموز المتناولة

تناول كمية كبيرة من الموز في وقت واحد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم.

محتوى النشا

يحتوي الموز الأخضر على نسبة عالية من النشا المقاوم، الذي يتحول إلى سكر ببطء في الجسم، ما يُشكل خطرا على مرضى السكري.

نصائح لمرضى السكري عند تناول الموز

يجب عليك اختيار الموز الأخضر أو غير الناضج.

تجنب الموز الأصفر أو البني، خاصة إذا كان يحتوي على بقع بنية.

تناول الموز باعتدال، مثل موزة واحدة في اليوم.

عليك مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناول الموز.

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