رغم خطورتها على بعض الفئات.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الرنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثيرون في استعدادات استقباله، ومنها تحضير الفسيخ والرنجة لتناوله في أول أيام العيد، فما فوائد الرنجة على صحة الجسم؟

إليكم أبرز فوائد الرنجة وفقا لموقع "WebMD".

غنية بالبروتين

تعد الرنجة مصدرا غنيا بالبروتين، حيث تحتوي على 25 جرامًا من البروتين في كل 100 جرام من سمك الرنجة.

يساعد البروتين في بناء العضلات وإصلاحها، ويعزز الشعور بالشبع.

مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية

تعد الرنجة مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي أحماض دهنية ضرورية لصحة القلب والدماغ.

تساعد أحماض أوميجا 3 على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين وظائف الدماغ.

غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الرنجة على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12، والبوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم.

يساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، بينما يساعد الفسفور على صحة العظام والأسنان.

مضادات الأكسدة

تحتوي الرنجة على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب.

تحسين صحة الدماغ

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الرنجة على تحسين وظائف الدماغ، وتعزيز الذاكرة والتركيز.

تحسين صحة القلب

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي الرنجة على فيتامين B12، والزنك، والسيلينيوم، وهي عناصر غذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة.

تحسين صحة العظام

تحتوي الرنجة على الكالسيوم، والفسفور، وفيتامين D، وهي عناصر غذائية تساعد على تحسين صحة العظام.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الرنجة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإمساك.

تحسين المزاج

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الرنجة على تحسين المزاج، وتقليل أعراض الاكتئاب.

مخاطر تناول الرنجة

الصوديوم: تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الزئبق: قد تحتوي بعض أنواع الرنجة على نسبة عالية من الزئبق، مما قد يشكل خطرا على النساء الحوامل والأطفال.

الحساسية: قد يكون بعض الأشخاص

نصائح لتناول الرنجة بأمان

اختيار الرنجة الطازجة: تأكد من أن الرنجة طازجة ولها رائحة طيبة.

غسل الرنجة جيدا: اغسل الرنجة جيدا بالماء البارد قبل تناولها.

إزالة الجلد: أزل جلد الرنجة قبل تناولها، حيث يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

تناول الرنجة باعتدال: تناول الرنجة باعتدال.

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