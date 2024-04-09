تسارع ضربات القلب.. حسام موافي يكشف 3 علاجات سحرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يُضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكن يتعرض أحيانا لاضطرابات في إيقاعه، ما يسبب تسارعا في ضرباته.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، 3 علاجات سحرية تساعد على إعادة ضربات القلب السريعة إلى طبيعتها، وذلك خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد".

علاج تسارع ضربات القلب

- وضع أصابع اليد في الفم حتى يشعر الشخص المصاب بالقيء، يساعد على إعادة ضربات القلب إلى المعدل الطبيعي.

- فرك العينين بقوة حتى تسبب ألما.

- وضع منشفة باردة على الوجه فجأة، يعمل على تنظيم ضربات القلب.

تنشيط العصب العاشر.. مفتاح السيطرة على ضربات القلب

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، تساعد هذه الخطوات البسيطة على تنشيط العصب العاشر الذي يُسهم في تنظيم نبضات القلب ومنع زيادتها.

سبب تسارع ضربات القلب

وأشار إلى، حدوث خلل في نظام كهرباء القلب هو السبب الرئيسي وراء زيادة ضربات القلب.

القلب ينبض 120 ألف مرة يوميا

وأوضح "موافي"، أن ينبض القلب الطبيعي بمعدل يتراوح بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، أي ما يعادل 110 إلى 120 ألف نبضة في اليوم.

اختبار هولتر يكشف سرعة النبض

وأضاف، "اختبار الهولتر" أداة فعالة لتشخيص أسباب سرعة نبضات القلب.

ونصح باستشارة الطبيب فورا عند الشعور بتسارع في ضربات القلب، وذلك لتحديد السبب الدقيق وراء هذه الأعراض.