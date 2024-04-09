امرأة تثير الجدل بسبب مواصفات زوج المستقبل.. لن تتوقع طلباتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت امرأة من مومباي في الهند، في أواخر الثلاثينيات من عمرها، الجدل بسبب معاييرها لزوج المستقبل.

وانتشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح بالتفصيل توقعاتها لزوجها على منصة إكس، ما أثار المناقشات عبر الإنترنت، بحسب ndtv.

ونشر مستخدم X Ambar متطلبات المرأة المحددة للزوج المحتمل، إذ تبحث المرأة التي تعمل في مومباي، عن رجل يملك منزلاً أو لديه وظيفة ثابتة أو عمل تجاري في المدينة، إنها ترغب أيضًا في الحصول على خلفية عائلية متعلمة وتفضل بشكل مثالي جراحًا أو محاسبًا قانونيًا .

حددت المعايير أيضًا أن المرأة تبحث عن رجل يكسب ما لا يقل عن كرور واحد سنويًا، ما يعادل 10 ملايين روبية هندية، حوالي 119 مليون و77295 دولار.

ومنذ نشره، حصل المنشور على أكثر من 5 آلاف مشاهدة.

انتقل العديد من المستخدمين إلى قسم التعليقات في المنشور لمشاركة ردود أفعالهم.

كتب أحد المستخدمين: "وفقًا لبيانات تكنولوجيا المعلومات، فإن 1.7 ألف شخص فقط لديهم دخل أعلى من كرور واحد في الهند، لذا فإن فرصتها في العثور على رجل "أحلامها" تبلغ 0.01٪ في عمر 37 عامًا."

وعلق مستخدم آخر قائلا: "لا حرج في هذا، كل شخص لديه الحق في الاختيار، من حقها أن تختار عريسها، وكذلك من حق الرجال أن يرفضوها".

وكتب المستخدم الثالث: "لقد مررت بما يسمى بسوق الزواج وواجهت أيضًا مثل هذه الملفات الشخصية، لقد وجدت أن مثل هذه الملفات الشخصية يتم إنشاؤها بواسطة آباء لديهم توقعات عالية".

وتساءل المستخدم الرابع: "لماذا يتزوج شاب يكسب 1 كرور من امرأة تكسب عائلتها بأكملها 30 ألف روبية؟".