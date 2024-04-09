احذرها قبل تناوله.. إليك العلامات التي تكشف الفسيخ الفاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، الذي يشتهر ببعض العادات الغذائية، ومنها تناول الفسيخ، ويمكن أن يكون فاسد دون معرفة البعض.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن هناك بعض الأشخاص قد تتناول الفسيخ الفاسد دون دراية، مما يعرض لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة لتكاثر البكتيريا في أنسجة السمك.

وأضاف القيعي أن من أسباب فساد الفسيخ، يكون نتيجة سوء التخزين والحفظ وبالتالي تزداد البكتيريا داخله، ويصبح غير قابل للأكل.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن هناك مجموعة علامات يجب مراقبتها تكشف الفسيخ الفاسد، وتشمل ما يلي :

1- ظهور بقع سوداء على سطح السمك.

2- خروج رائحة كريهة صعبة تحملها.

3- تحول لون الفسيخ إلى اللون الأصفر.

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