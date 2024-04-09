هذا ما يحدث للقولون والكلي والكوليسترول عند تناول كعك العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كحك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يحرص الكثير من الأشخاص على صناعته وتوزيعه على الجيران والأصدقاء.

وكشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365"، تأثير الإفراط في الكحك على القولون والكلى والكوليسترول.

ما تأثير تناول الكحك على القولون؟

-عسر الهضم.

-اضطرابات الجهاز الهضمي.

-الغثيان.

-القيء.

ما تأثير تناول الكحك على الكلى؟

-آلام الكلى.

-تكوين حصوات الكلى.

ما تأثير تناول الكحك على مستويات الكوليسترول؟

يتسبب الإفراط في تناول الكحك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم.

أضرار الإفراط في تناول الكحك بشكل عام:

-الإسهال.

- الشعور بعدم الراحة.

-الإمساك.

-ألم المعدة.

-مشكلات في الجهاز الهضمي.

-زيادة الوزن.

-ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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