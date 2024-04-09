هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ والرنجة..7 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الفسيخ والرنجة من الأكلات المشهورة على موائد عيد الفطر، لكن الإفراط في تناولهما قد يُسبب بعض المخاطر الصحية، ولكن ماذا يحدث إذا تناولته أول أيام عيد الفطر.

يقول دكتور أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي لمصراوي، أن بسبب التعرض للذباب أثناء التجفيف؛ يتلوث الفسيخ من الذباب والذي ينقل له البكتيريا والطفيليات، مما ينتج عن ذلك الإصابة بالأضرار التالية:

يؤثر على الجهاز العصبي وأعراضه هي:

- زغللة في العين

- وازدواجية في الرؤية

- جفاف الحلق

- صعوبة الكلام وثقل اللسان

-صعوبة البلع

ضعف في العضلات الأكتاف والأطراف العليا وصولا لباقي الجسم.

ضيق في التنفس

ويجب مساعدة الشخص المصاب في هذه الحالة بجهاز التنفس الصناعي لتجنب خطر الموت.

تسمم غذائي

قيء -إسهال-غثيان- مغص حاد-ارتفاع درجة الحرارة.

الملح الزائد

الملح الزائد المضاف للفسيخ إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم وتنفيخ القدمين، وذلك يعتبر ضارا على الحوامل ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الفشل الكلوي.

زيادة وزن وهمية

بسبب احتباس السوائل في الجسم بسبب الملح الزائد في الفسيخ، ولذلك ينصح بعدم قياس الوزن بعد تناول الفسيخ.

نصائح طبية مهمة لتجنب أضرار الفسيخ .

-يجب قطع رأس السمكة وذيلها وتنظيف أحشائها قبل تناولها.

-يجب نقعها في ماء نظيف لمدة يومين مع تبديل الماء 4 مرات في اليوم، ووضعه في الثلاجة أثناء نقعه لتخفيف ملوحته.

-يمكن تعريضه لحرارة النار العالية، وذلك لقتل البكتيريا أو يمكن تجميده أيضا لقتل البكتيريا.

-يمكن استبداله، وتناول الرنجة أو السردين أو التونة المدخنة بدلا منه.

- يمنع من تناوله الأطفال والحوامل وكبار السن.

-في حالة ظهور أعراض الإصابة بأي ضرر من تناول الفسيخ يجب التوجه فورا لأقرب مستشفى لأخذ المصل المضاد.