تألقي هذا الصيف بالتنورة الماكسي البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتربع التنورة الماكسي البيضاء على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تغلفها الأناقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن التنورة الماكسي البيضاء تأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال، لتمنح القوام إطلالة رشيقة مع إطالته بصرياً، كما أنها تأتي مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والكتان لتمنح المرأة تهوية جيدة وإحساساً بالراحة.

تنوع إمكانيات التنسيق

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الماكسي البيضاء تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تيشيرت أو تانك توب وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التنورة الماكسي البيضاء مع بليزر أو سترة محبوكة وحذاء بكعب مرتفع.