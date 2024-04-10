هل يمكن لـ الهاتف الذكي كشف قصور القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - طور باحثون في جامعة توركو بفنلندا، هاتفا ذكيا لتحليل حركة القلب واكتشاف قصور القلب.

ويمكن لأجهزة استشعار الحركة المدمجة في الهاتف الذكي اكتشاف هذه الاهتزازات وتسجيلها، بما في ذلك تلك التي لا يستطيع الأطباء سماعها باستخدام سماعة الطبيب، بحسب "ساينس دايلي".

ويصعب تشخيص قصور القلب، لأن أعراضه، مثل ضيق التنفس، والتعب غير الطبيعي عند بذل مجهود، والتورم، يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الحالات.

ولا يوجد اختبار بسيط متاح للكشف عنه، ويعتمد التشخيص على الفحص الذي يجريه الطبيب، واختبارات الدم، والتصوير المتطور، مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية للقلب.

وتخطيط جيروسكوب هو تقنية غير جراحية لقياس اهتزازات القلب على الصدر.

وقد تم تطوير هذه الطريقة على مدى السنوات الـ 10 الماضية من قبل باحثين في جامعة توركو وشركة كارديو سيجنال، وأجريت أحدث تجارب الاستخدام مؤخراً في مستشفيات جامعة توركو وهلسنكي في فنلندا ومستشفى جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.

وشارك في الدراسة ما يقرب من ألف شخص، منهم حوالي 200 مريض يعانون من قصور القلب.

وأظهرت النتائج أن تحليل الحركات التي اكتشفها الجيروسكوب ومقياس التسارع دقيق للغاية، لدرجة أنه يمكن أن يوفر في المستقبل طريقة سريعة وسهلة للكشف عن قصور القلب لمتخصصي الرعاية الصحية.