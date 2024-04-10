احذره في العيد.. فئات ممنوعة من تناول الكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

يعد الكشري من الأطباق المصرية الشعبية المحببة، خاصة في عيد الفطر المبارك.

ولكن، يجب على بعض الفئات الامتناع عن تناوله أو تناوله باعتدال شديد، وذلك لاحتوائه على مكونات قد تسبب لهم مشاكل صحية، وفقا لتصرحات الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية لـ "الخليج 365"، وتشمل:

مرضى السكري

يحتوي الكشري على كمية عالية من الكربوهيدرات، والتي قد تُسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

ينصح بتناول كمية صغيرة من الكشري مع مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

مرضى الكلى

يحتوي الكشري على كمية عالية من الملح، والتي قد تسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الكلى.

ينصح بتناول كمية صغيرة من الكشري مع تقليل كمية الملح المضافة.

مرضى القلب

يحتوي الكشري على كمية عالية من الدهون المشبعة، والتي قد تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ينصح بتناول كمية صغيرة من الكشري مع اختيار الأرز البني بدلا من الأبيض واستخدام زيت نباتي قليل الدسم في تحضيره.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح

يحتوي الكشري على القمح، والذي قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح تجنب تناول الكشري تماما.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية العدس

يحتوي الكشري على العدس، والذي قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية العدس تجنب تناول الكشري أو استبدال العدس بمكون آخر.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي الكشري على مكونات قد تسبب عسر الهضم والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، مثل البصل والثوم والفلفل الحار.

ينصح بتناول كمية صغيرة من الكشري ومراقبة ردود فعل الجسم بعد تناوله.