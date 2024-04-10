تظهر عند الاستيقاظ من النوم.. علامات تحذيرية خطيرة لانسداد الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشريان هو نوع من الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى مناطق مختلفة في الجسم، وعادة ما تظهر سلامة الشرايين من تدفق الدم بسلاسة في جميع أنحاء الجسم.

ولكن يمكن أن تتراكم الترسبات في الشرايين وتضر تدفق الدم وبالتالي ينتج عن ذلك انسداد في الشرايين، ووفقًا لما ذكره موقع commonwealthveincenter، هناك عدد من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى إصابتك بانسداد الشرايين.

الهجمات الإقفارية العابرة

تعد الهجمات الإقفارية العابرة، نوع من السكتة الدماغية، عادة ما يحدث عند انسداد الشرايين المغذية للمخ، وبالتالي يحدث خلل في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، ومن أعراضه التحذيرية، عدم وضوح الكلام، الشعور بتنميل في أحد جانبي الجسم، صعوبة تحريك إحدى الأطراف العلوية والسفلية، فقدان جزئي للرؤية.

الشعور بألم صدر

من العلامات التحذيرية على تراكم الترسبات في الشرايين القريبة من القلب، الشعور بألم الصدر المعرف بـ "الذبحة الصدرية"، ويعد ذلك بمثابة إنذار على عدم وصول ما يكفي من الدم إلى القلب.

مشكلة في الأطراف السفلية

انسداد الشرايين المغذية للأطراف السفلية، ينتج عن ذلك مشكلات عديدة في القدمين، ومنها الشعور بألم في الساق غير محتمل، بالإضافة إلى برودة الساقين، كما أن الجروح والإصابات تحتاج لوقتًا طويلًا للشفاء.

أعراض أخرى

1- الشعور بالدوار.

2-الإصابة بالضعف العام.

3- الإصابة بخفقان القلب.

4- التعرق الزائد.

5- المعاناة من صعوبة التنفس.