علامات غير متوقعة لـ القاتل الصامت في فمك.. طبيب أسنان يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ليس من غير المألوف أن تواجه مشكلة مع أسنانك أو فمك، آلام الأسنان أو تقرحاتها هي مشاكل يمكن حلها بسهولة في كثير من الأحيان من خلال زيارة إلى طبيب الأسنان أو العلاجات المتاحة دون وصفة طبية من الصيدلي.

ولهذا السبب، من المفيد دائمًا إجراء فحوصات منتظمة للأسنان، للتأكد من حل أي مشكلة من هذا القبيل بسرعة وعدم تفاقمها.

ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تكون هذه المشاكل علامة على شيء أكثر خطورة، وكشف أحد الخبراء أن بعض الأعراض في الفم يمكن أن تكون في الواقع علامات على السرطان، بحسب إكسبريس.

عادة ما يسبب سرطان الفم، المعروف بالقاتل الصامت، أعراضًا تؤثر على الفم واللسان والحلق والرقبة.

شارك طبيب الأسنان الدكتور فيراخ حامد، من مركز Aesthetique Dental Care في ليدز، ستة من هذه الأعراض التي يجب الحذر منها.

وتشمل هذه:

الشعور بسماكة في الحلق

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

تورم العقد الليمفاوية

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

خدر في فمك

أسنان فضفاضة دون مشاكل الأسنان.

الشعور بسماكة في الحلق

قد لا يربط العديد من الأشخاص على الفور الشعور المستمر بشيء ما في الحلق بمشاكل صحة الفم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا علامة إنذار مبكر للإصابة بسرطان الفم، وفقًا للدكتور حامد.

قال: “من المهم الاستماع إلى جسدك. إذا كان البلع يبدو مختلفًا أو إذا لاحظت إزعاجًا مستمرًا في الحلق، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب أسنان."

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

التغيرات في صوتك، مثل البحة، يمكن أن تكون أكثر من مجرد إزعاج أو عرض من أعراض نزلات البرد.

وتابع: “إذا لاحظت تغيرات مستمرة في صوتك، خاصة إذا كنت تواجه مشكلة في التحدث بصوت عالٍ أو بوضوح، فقد يكون هذا علامة على شيء أكثر خطورة.

“لا تتجاهل هذه الأعراض؛ الحصول على تقييم أمر أساسي."

تورم العقد الليمفاوية

يمكن أن يكون تضخم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة، مؤشرا على حالات صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم.

وقال: "إذا لاحظت تورمًا أو ورمًا في رقبتك مستمرًا أو ينمو، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور".

"الاكتشاف المبكر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح العلاج."

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

إن مواجهة صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث لا تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية فحسب، بل قد تكون أيضًا مؤشرًا على الإصابة بسرطان الفم.

وقال الدكتور حامد: “لا ينبغي التغاضي عن هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت أو تفاقمت مع مرور الوقت. ومن المهم معالجة هذه العلامات من خلال استشارة أخصائي الرعاية الصحية."

خدر في فمك

يمكن أن يكون الخدر أو الأحاسيس غير العادية في الفم أو الشفتين أو اللسان، خاصة عندما يكون مستمرًا أو مصحوبًا بتغير اللون، علامات تحذيرية لسرطان الفم.

وقال الدكتور حامد: “هذه ليست تغييرات طبيعية، ولا ينبغي تجاهلها. يمكن لمقدم الرعاية الصحية المساعدة في تحديد السبب والخطوات التالية الضرورية."

أسنان فضفاضة دون مشاكل الأسنان

الأسنان التي تصبح فضفاضة دون أي سبب واضح يمكن أن تكون "مثيرة للقلق".

وأضاف: “إذا كنت تعاني من هذا إلى جانب أعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، مثل سرطان الفم.

"من المهم الإبلاغ عن هذه التغييرات إلى طبيب أسنانك أو أخصائي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن."

تسرد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضًا أعراض سرطان الفم على النحو التالي:

- القروح التي لا تشفى

ألم في فمك

بقع حمراء أو بيضاء في الفم أو الحلق

صعوبة في البلع

مشاكل في الكلام

كتلة في رقبتك

فقدان الوزن

رائحة الفم الكريهة.

إذا شعرت بأي أعراض غير مفسرة، عليك التحدث إلى طبيب في أقرب وقت ممكن.