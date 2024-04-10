هذا ما يحدث للكولسترول عند تناول الكشري - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص التي تفضل تناول الكشري بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، لكن يجهل البعض تأثيره على مستويات الكوليسترول والصحة العامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية، إن الزيوت المستخدمة في إحدى مكونات الكشري، لقلي البصل وغيره، يرفع من الدهون الثلاثية في الجسم، ما يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تزيد من السعرات الحرارية في الجسم، وبالتالي تزيد من الوزن.

وتابع صلاح، أن الكشري من الأطعمة التي تعتمد على مكونات عديدة مثل العدس، والمعكرونة والأرز و الحمص والبصل وغيرها، مما يجعلها وجبة غير مناسبة لمرضى القولون العصبي، لأنها تزيد من أعراضه المزعجة، مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، وألم المعدة.

فوائد الكشري

كشف أخصائي التغذية العلاجية، أن الكشري من الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي الذي يوفر فوائد صحية متعددة للجسم، حيث يساهم في بناء العضلات، كما يساعد الليمون والثوم الموجود في الكشري يقوي جهاز المناعة ويكافح الأمراض.

وأوضح صلاح أن الكشري يجعل الإنسان أكثر نشاطًا، لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الكشري يتميز بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأكد صلاح أن الكشري يمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء.