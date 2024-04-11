لايف ستايل

العدو اللدود لجمال بشرتك.. احذر الإفراط في السكر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

يُعد الإفراط في تناول السكر بمثابة العدو اللدود لجمال البشرة؛ حيث إنه يعزز فرص ظهور الشوائب من ناحية، ويجعل الوجه يبدو متعباً ومتقدماً في العمر من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Stylebook" أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في ظهور التجاعيد والأخاديد العميقة على الجبهة والأكياس تحت العينين والبثور في جميع أنحاء الوجه، كما تبدو البشرة شاحبة ومترهلة ومتعبة وأكبر سناً.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن السكر يشمل أيضاً الكربوهيدرات المكررة مثل تلك الموجودة في دقيق القمح أو الأرز الأبيض أو الحلويات؛ حيث إنها سرعان ما تتحول إلى سكر في الجسم، مشيرة إلى أن السكر الزائد يتراكم على الكولاجين، ما يتسبب في إبطاء تجديد الخلايا.

ولمواجهة هذه المشاكل الجمالية، ينبغي للمرأة الابتعاد عن السكر قدر المستطاع على مدار 3 شهور، للتحقق من وجود صلة بينه وبين مشاكل البشرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا