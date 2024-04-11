العدو اللدود لجمال بشرتك.. احذر الإفراط في السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

يُعد الإفراط في تناول السكر بمثابة العدو اللدود لجمال البشرة؛ حيث إنه يعزز فرص ظهور الشوائب من ناحية، ويجعل الوجه يبدو متعباً ومتقدماً في العمر من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Stylebook" أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في ظهور التجاعيد والأخاديد العميقة على الجبهة والأكياس تحت العينين والبثور في جميع أنحاء الوجه، كما تبدو البشرة شاحبة ومترهلة ومتعبة وأكبر سناً.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن السكر يشمل أيضاً الكربوهيدرات المكررة مثل تلك الموجودة في دقيق القمح أو الأرز الأبيض أو الحلويات؛ حيث إنها سرعان ما تتحول إلى سكر في الجسم، مشيرة إلى أن السكر الزائد يتراكم على الكولاجين، ما يتسبب في إبطاء تجديد الخلايا.

ولمواجهة هذه المشاكل الجمالية، ينبغي للمرأة الابتعاد عن السكر قدر المستطاع على مدار 3 شهور، للتحقق من وجود صلة بينه وبين مشاكل البشرة.