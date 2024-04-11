ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن والبسكوت على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنا مع عيد الفطر المبارك، يفضل الكثيرون تناول الشاي باللبن مع البسكويت، ويمكن أن يتناول البعض كوبين من الشاي باللبن أو أكثر دون معرفة تأثيره على صحة الجسم.

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوبين من الشاي باللبن والبسكوت على الريق له العديد من التأثيرات على صحة الجسم، البعض منها إيجابي والآخر سلبي.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن التأثيرات تختلف حسب الحالة الصحية للشخص ونوع البسكوت.

وأشارت إلى أن كوب الشاي باللبن يعطي الجسم طاقة والشعور بالشبع، بسبب الكافيين الموجود بالشاي والكربوهيدرات الموجودة بالبسكوت، وأيضًا يحسن من الكالسيوم بالجسم، بسبب الحليب.

وعلى الجانب الآخر هناك آثار سلبية، مثل عسر الهضم والشعور بالحموضة، والجفاف بسبب الكافيين، وزيادة الوزن بسبب السكريات والدهون الموجودة بالبسكوت، فهو يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

ونصحت بتناول كوب واحد فقط من الشاي باللبن على الريق، وأيضًا يفضل اختيار البسكوت الغني بالألياف وقليل الدهون والسكريات.

اقرأ أيضًا:

"مرة واحدة في العمر".. فيديو مذهل لـ كسوف الشمس الكلي من طائرة على ارتفاع 10668 مترا

3 أبراج يعشقون النوم في العيد- هل أنت منهم

يطهر الكبد ويطرد السموم.. 5 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب

هذا ما يحدث للكولسترول عند تناول الكشري - مفاجأة

راقبها خلال النهار.. علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم