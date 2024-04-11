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لمرضى السكر.. كيف تتناول كحك العيد بأمان؟ (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجه الدكتور إبراهيم الإبراشي، رئيس قسم الباطنة ووحدة السكر بكلية طب القصر العيني، عدة نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان.

وقال خلال استضافته عبر قناة "أون"، إنه يمكن لمريض السكري تناول كحك العيد دون حرمان، ولكن بكميات قليلة.

وأشار إلى أنه من الأفضل تناوله دون إضافة السكر البودرة أو بعض الحشو، تجنبا لارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضح أنه قبل البدء في تناول الكحك والبسكويت يجب مراجعة الطبيب المتخصص وتنظيم مواعيد الأدوية.

ونصح بتناوله على حسب نوع وجرعة الأنسولين، مشددا على أنه يمكن لمرضى السكري خلال أيام العيد تناول نسبة قليلة من الكحك مع تقليل النشويات والامتناع عن السكريات.

واختتم أنه من الأفضل تناول قطعة أو قطعتين من الكحك خلال أيام العيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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