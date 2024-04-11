حيلتان لإزالة الماسكارا «الواتربروف».. «طرق سريعة دون خسارة الرموش»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الماسكارا من أهم ادوات التجميل التي تعطي كثافة وطولًا للرمش، ما يحدد شكل ولون العينين، لذلك تهتم كل فتاة وسيدة بشراء نوع ممتاز لا يُزال بسهولة، لذلك تعتبر الماسكارا ضد الماء أو «الواتربروف» هي الأفضل، لأنها لا تتأثر بالماء أو الدموع، وتظل ثابتة أطول فترة ممكنة على العينين.

ويجب الانتباه أنه مع اختيار ماسكارا مناسبة وضد الماء، تتمثل الخطوة الأصعب لكثير من السيدات، في إزالتها لأنها غالبًا لا تُزال بالصابون أو غسول الوجه نظرًا لتركيبتها، وفيما يلي طرق بسيطة لإزالتها بحسب موقع elle المهتم بالمرأة والتجميل.

طريقة إزالة الماسكارا «الواتربروف»

- استخدام زيت وبلسم إزالة الميكب

لا يوجد أي ماسكارا يمكنها مقاومة البلسم أو زيت التنظيف لإزالة المكياج، حتى لو كانت تركيبتها مقاومة للماء، وتُعرف هذه المنتجات الزيتية باسم «التنظيف الجاف»، إذ تُدلك مباشرة على البشرة الجافة والرموش.

وأيضًا تزيل المنتجات الزيتية، كريم الأساس والمكياج ومنتجات العناية بالبشرة والأوساخ والزيوت، وبعد التدليك، عليكِ شطف وجهك بالماء، ويمكنكِ قضاء وقت في تدليك رموشك بلطف كي تُزال الماسكارا، وإذا لزم الأمر كرري العملية أو استخدمي منظف الوجه، ومن الجدير بالذكر أنّ بلسم وزيوت التنظيف تساعد على ترطيب البشرة.

ماء الميسيلار لتنظيف البشرة

يعتبر ماء الميسيلار اختراع مذهل للعناية بالبشرة، الذي يمنحك تنظيفًا لطيفًا وفعالاً بشكل لا يصدق، إذ تلتصق المزيلات الصغيرة في الماء بالمكياج والبقايا لتفكيكها وتسهيل إزالتها، لذلك تعتبر تلك هي الطريقة المفضلة لإزالة الماسكارا بلطف من الرموش، وذلك عن طريق غمر قطعة قطنية مستديرة بماء الميسيلار ووضعها على العين الواحدة لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم امسحي الماسكارا بلطف وازيلي بقية المكياج.