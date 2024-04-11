5 عصائر طبيعية تطرد السموم من جسمك.. مفعولها سحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العصائر مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي ضرورية للحفاظ على صحة الجسم، وتوجد 5 عصائر أثبتت فعاليتها في إزالة السموم من الجسم، وتعزيز وظائف الكبد، وفقا لموقع "health".

عصير الليمون بالنعناع

يحارب النعناع عسر الهضم والسموم بشكل فعال، كما يوفر الليمون كمية عالية من فيتامين سي، الذي يساعد جهاز المناعة على طرد السموم، ومحاربة العدوى.

عصير الرمان

وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، التي تزيد من نشاط مضادات الأكسدة في الجسم، ما يساعد في التخلص من السموم.

ماء التفاح والقرفة

يُعرف التفاح بفوائده الصحية، بفضل محتواه العالي من المواد الكيميائية النباتية والبكتين، كما أن القرفة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات.

تُساعد هذه المواد على طرد السموم من الجسم، وإعادة التوازن للجسم ومحاربة الجذور الحرة.

الخيار والنعناع

مزيج طبيعي لتحسين الهضم والتخلص من السموم، بالإضافة إلى تحسين تدفق الصفراء في المعدة، وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.

عصير الشمندر والجزر

غنيان بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتعزيز قدرة الجسم على تحسين قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم.

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