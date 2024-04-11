رجل يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة أدخلته السجن.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، احتفل رجل أمريكي بانفصاله عن زوجته بطريقة غير متوقعة، ووفقا لموقع "wsmv"، أطلق خوان خوسيه فاسكيز، صاحب الـ26 عاما عدة طلقات نارية من مسدس في الهواء في اتجاهات مختلفة بالقرب من شارع كوميرس ستري، في ميزوري الأمريكية.

وأثار هذا الحادث حالة من الذعر والخوف بين المارة، الذين فروا خوفا من إصابتهم.

الشرطة تُلقي القبض على المتهم

وجرى استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وقبض على "فاسكيز"، ووُجهت إليه 10 تهم بسبب إطلاقه النار بشكل عشوائي ومهاجمته للشرطة، حيث ركل أحد الضباط في بطنه أثناء محاولتهم تقييده.

"استعادة الحرية" وراء تصرفات المتهم

كشفت التحقيقات أن الدافع وراء تصرفات المتهم كان الاحتفال بـ"استعادة الحرية" بعد حصوله على الطلاق من زوجته.

وأوضح المتهم أنه شعر براحة كبيرة بعد انتهاء زواجه، وأراد التعبير عن هذه المشاعر بهذه الطريقة.

روايات الشهود تكشف تفاصيل إطلاق النار

تمكن الضباط من استعادة 8 رصاصات من موقع الحادث الذي شهد إطلاق النار.

وتحدث الشهود الذين كانوا يقفون إلى جوار المتهم مباشرة إلى الشرطة، وقدموا روايات متطابقة تفيد ببدء خوان بإطلاق النار دون سابق إنذار، ما عرضهم لخطر الإصابة الجسدية.

عثور الشرطة على مواد لصنع القنابل وممتلكات مسروقة

أيضا، عثرت الشرطة أثناء تفتيش حقيبته، على مواد لصنع القنابل وممتلكات مسروقة من سيارة تم السطو عليها.

يواجه تهما خطيرة

يواجه "خوسيه" اتهامات خطيرة تشمل الاعتداء على رجال الشرطة، وسرقة السيارات، وحيازة المخدرات، والتهور بسلاح قاتل.

وما زال محتجزا على ذمة التحقيق في هذه الاتهامات.

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