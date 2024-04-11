ما تأثير تناول بيضتين يوميا على صحة الجسم ونسبة الكوليسترول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البيض عنصر أساسي في وجبات المصريين وعلى موائدهم، ويتناول البعض بيضتين يومين على الأقل دون معرفة تأثير ذلك على الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تأثير تناول بيضتين يوميا على صحة الجسم يعتمد على عدة عوامل.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن التأثيرات تختلف من الأشخاص الأصحاء إلى المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأشارت إلى أن الأصحاء يمكنهم تناول بيضتين يوميا دون التأثير السلبي على صحة القلب، وقد يساعدهم ذلك على تحسين صحة العيون والعظام والعضلات.

وواصلت أن من يعانون من ارتفاع الكوليسترول عليهم تناول بيضة واحدة كل يومين، منعا لزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

ونصحت بطهي البيض بطريقة صحية، والأفضل سلقه، وعند القلي يفضل دون زيت أو استخدام زيت الزيتون.

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