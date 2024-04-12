أكثر نوع طعام يحبه الدماغ ويقوي القلب.. لن تتخيل تأثيره على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بعض الأطعمة كنوز غذائية لأعضاء الجسم، وتعزز وظائفها، وتحافظ على صحتها لسنوات طويلة، ويوجد طعام يحبه القلب والدماغ، لما يحتويه من فوائد صحية عديدة، وفقا لموقعي "cnn"، و"eatingwell".

تأثير تناول السلمون على الدماغ

تعزيز وظائف الدماغ:

يحتوي السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الدماغ، حيث تساعد على التي تعتبر ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته.

حماية الدماغ من التدهور:

هذا النوع من الأسماك غني أيضا بنسبة عالية من البروتين، الذي يعمل على تحسين الذاكرة والتعلم، وحماية الدماغ من التدهور.

تعزيز الجهاز العصبي:

يسهم فيتامين ب 12 الموجود في السلمون في تحسين التركيز والانتباه، فضلا عن، تنظيم وظائف الجهاز العصبي.

تأثير سمك السلمون على القلب

الوقاية من أمراض القلب:

يقلل تناول السلمون من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د.

خفض ضغط الدم:

يسهم استهلاكه في تحسين صحة القلب من خلال، خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكولسترول الضار، وزيادة مستويات الكولسترول الجيد.

حمض الفوليك:

يؤدي حمض الفوليك دورا مهما في تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، ما يعزز صحة القلب بشكل ملحوظ.

ولهذا، ينصح بتناول سمك السلمون مرتين على الأقل في الأسبوع، للحفاظ على صحة القلب وتعزيز وظائفه.

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