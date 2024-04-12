فوائد سحرية للترمس.. «هينور وشك ومش هتستغني عنه»  

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الترمس من البقوليات المهمة التي بتناولها عشرات الآلاف خلال عيد الفطر المبارك، فلا مائدة تخلو من حبات الترمس خلال أيام العيد، إذ يعشقه الكثيرون سواء المالح أو العذب أو المخلوط بالشطة والليمون، لكن البعض يتناوله باعتباره من العادات الموروثة ولا يعرف فوائده.

فوائد الترمس للبشرة

الدكتورة إيمان غنيم، أخصائية الجلدية، أكدت لـ«هن»، أن الترمس له فوائد سحرية على البشرة، وهي كالتالي:

- يزيل البقع الداكنة.

- يخفف من جفاف البشرة.

- بيض البشرة بشكل فعال

- يعطي الوجه الحيوية والنشاط لاحتوائه على زيوت مطهره وعلى أهم الفيتامينات.

- ينظف الوجه وينقيه من كافة الأوساخ والبكتيريا العالقة.

- يجدد خلايا الجلد الميتة، ويكوّن خلايا جديدة ونظيفة ينعمه ويرطبه خلال فترة زمنية قصيرة.

- يعمل على مقاومة الظهور المبكر لعلامات شيخوخة البشرة.

- يعمل على إعادة إنعاش البشرة المتعبة والمرهقة.

فوائد الترمس للجسم

الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أكد على أن هناك الكثير من الفوائد عند تناول الترمس، وهي كالتالي:

الترمس به نسبة منخفضة جدًا من الكربوهيدرات، مما يساعد في تقليل مؤشر نسبة السكر في الدم.

2- الترمس غني بالبروتين والألياف النباتية، ويحتوي على ضعف كمية البقوليات الأخرى.

3- يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات الفيتوستيرول التي تساعد في خفض الكوليسترول.

4- يعتبر الترمس مصدرًا جيدًا لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في خفض ضغط الدم.

5- غني بلبروتين جاما كونجلوتين الجديد الذي يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

6- مدر للبول ويخفض الضغط المرتفع لكن يجب تناوله دون ملح.

7- فاتح للشهية يقوي الجسم ويقوى الأعصاب وينشطها ويحسن الأنيميا

8- ‏‎يقوي الجهاز المناعي.

9- يساعد على التخلص من الغازات ويمنع الإمساك.

10- يساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف.

11- يقي من سرطان القولون.

12- يساعد الترمس على تخفيض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم.

13- يحافظ على سلامة القلب والأوعية الدموية.

14- يحسن مقاومة الانسولين ويكافح السكر من النوع التاني.

15- يعمل كمضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.