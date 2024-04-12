 مخاطر يخفيها الكونسيلر.. يجب أن تعرفيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من احتواء منتجًا الكونسيلر خافي الهالات السوداء والبقع الداكنة، لكن بعض أنواع الكونسيلر قد تحتوي على عناصر ضارة، وذلك بعدما أجرت اختباراً شمل 20 مستحضراً.

وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض مستحضرات الكونسيلر، تحتوي على مادة "الفورمالديهايد"، التي تندرج ضمن مسببات الحساسية، ويمكن أن تتسبب في تهيج البشرة، وتُلحق تلفيات بالعين.

كما تحتوي بعض مستحضرات الكونسيلر على مادة "الكلورفينيسين"، وهي مادة حافظة يمكن أن تسبب الحساسية أيضاً.

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