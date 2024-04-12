إليك الموسم المناسب لتغيير مساحات زجاج السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



فحص مساحات زجاج السيارة مرة سنويًا، وتحديدًا بعد فصل الشتاء من الأساسيات، كما أوصت هيئة الفحص الفني بألمانيا، وذلك لأن فصل الشتاء يزيد من تلفها سريعًا بسبب هطول الأمطار والثلوج.



تشقق واهتراء



وأوضحت الهيئة أنه ينبغي تغيير مساحات الزجاج بالسيارة عند ملاحظة وجود تشققات أو مواضع اهتراء في الشفاه المطاطية للمساحات، وكذلك إذا تركت المساحات خطوط، أو آثار تلطيخ على سطح الزجاج.



كما ينبغي تغيير مساحات الزجاج في حال انخفاض أداء المسح بشكل عام، أو عند صدور صرير أثناء عملها.



وقد يرجع الصرير الصادر عن مساحات الزجاج إلى تركيب أنصال المساحات بشكل خاطىء أو غير محكم.

وإذا كانت مساحات الزجاج سليمة، فينبغي العناية بها جيداً بواسطة قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل، كما ينبغي تشحيم المطاط بمادة عناية لا تترك آثاراً على سطح الزجاج.