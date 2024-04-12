4 حيل للتخلص من الذباب في المنزل.. ستقضي عليه نهائيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجد الذباب في المنزل يسبب إزعاجا كبيرا لأفراد الأسرة، إذ أن التخلص من تلك الكائنات المزعجة يعد من الأمور الصعبة، وتسعى العديد من ربات البيوت لإيجاد حل لتلك المشكلة، إذ أن وجوده يتسبب نشر الأمراض في المنزل مما يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

ولذلك نستعرض في التقرير التالي 5 طرق سحرية للتخلص من الذباب المنزلي بكل سهولة، وفقاً لموقع «woman and home».

وضع النعناع والريحان بالقرب من النافذة

وضع بعض النباتات بالقرب من النوافذ يعد من الطرق الفعّالة في طرد الذباب، خاصةً النعناع والريحان، لأن النباتات تشكل مصدر إزعاج لتلك الكائنات، كما ستجعل رائحة المنزل رائعة.

استخدم الزيوت العطرية

يمكن للزيوت العطرية أن تساعد في التخلص من الناموس والكائنات المزعجة في المنزل، خاصةً رائحة الليمون والنعناع، فالروائح العطرية النفاذة بشكل عام تساعد بفاعلية في طرد الذباب، ويمكن رشها في المنزل أو رش قطعة من القماش بها ووضعها على نوافذ المنزل.

تنظيف سلة القمامة

يساعد تنظيف القمامة في الحد من وجود الناموس، إذ أن الحفاظ على نظافة المنزل ورائحته يساهم في حل مشكلة الذباب قبل أن تبدأ، فيُنصح دائماً بالتخلص من سلة مهملات المنزل باستمرار لتجنب وجود هذه الكائنات المزعجة.

خليط الخل

يساعد خليط الخل في الحد من ظهور الذباب في المنزل، وإليك مكونات تحضيره:

- علبة فارغة.

- خل.

- لصق.

- مقص.

طريقة تحضيره:

- نضع كمية صغيرة من الخل في العلبة الفارغة.

- نقوم بتغطية العلبة باللصق، ثم نصنع ثقبا صغيرا فيها بحيث يستطيع الذباب الدخول إليه فقط.

- بمجرد شم الذبابة رائحة الخل، ثم تنجذب إلى العلبة وستدخل إليها ولن تستطيع الخروج منها.