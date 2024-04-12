هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفايش في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

"الفايش الصعيدي"، من أكثر أنواع المخبوزات شهرةً في مصر خاصة في محافظات الصعيد، وهو محبب لمن يعشقون شرب الشاي بالحليب، ويتميز بشكله ولونه وطعمه الحلو.

معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول لـ"الخليج 365"، إنه عند تناول الخبز الصعيدي في العيد، تحدث العديد من التأثيرات على جسمك، كالتالي:

زيادة السعرات الحرارية

يحتوي الخبز الصعيدي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الخبز إلى زيادة الوزن.

زيادة الكربوهيدرات

يحتوي الخبز الصعيدي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

عسر الهضم

قد يكون الخبز الصعيدي" الفايش"، صعب الهضم، خاصة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

الانتفاخ

يؤدي تناول كمية كبيرة من الخبز إلى الشعور بالانتفاخ.

الإمساك

يؤدي تناول كمية كبيرة من الخبز إلى الإمساك.

نصائح تقليل مخاطر تناول الفايش

تناول كمية معتدلة من الخبز.

اختر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

تناول الخبز مع أطعمة غنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات.

اشرب الكثير من الماء بعد تناول الخبز.

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