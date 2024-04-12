ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية؟.. لن تتخيل تأثيراتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى من أهم أعضاء الجسم، وتؤدي وظائف حيوية مثل تصفية الدم وإزالة الفضلات والسموم، ولكن هناك مشروب شائع يحبه الكثيرون يعرضها للخطر، وفقا لموقع "hindustantimes".

تأثير المشروبات الغازية على الكلى

حصوات الكلى: تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يسبب الجفاف، ما يساعد على تكوين حصوات الكلى.

أمراض الكلى المزمنة: كما أنها غازية بنسبة عالية من المحليات الصناعية، التي تٌزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تلف الكلى: تسبب المشروبات الغازية زيادة الوزن، أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري من النوع الثاني، ما يُزيد خطر الإصابة بتلف الكلى، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

عبء إضافي على الكلى: كشفت دراسة نُشرت في مجلة "Kidney International" عام 2010، أن التركيزات العالية من سكر الفركتوز المُستخدم لتحلية المشروبات الغازية، يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم، الذي يسبب ضغطا إضافيا على الكلى، ويُجبرها على العمل بجهد أكبر لإزالة هذا الحمض من الدم.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن معدل ضغط الدم المثالي.. الأرقام اتغيرت

6 أطعمة ومشروبات تخلصك من ألم المعدة خلال عيد الفطر.. عشان تاكل براحتك

لمرضى السكر.. كيف تتناول كحك العيد بأمان؟ (فيديو)

ليه الناس بتخاف من برج العقرب؟.. لن تتخيل الأسباب

أبرزهم كيم كارداشيان وكيت ميدلتون.. لماذا يفضل المشاهير السباحة في الماء المثلج؟