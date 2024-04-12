سيدة تنشر صور صديقتها المقربة على موقع إباحي.. صدمة ونهاية حزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة أمريكية تدعى "جودي" أن صديقتها المقربة وتدعى أليكسا وولف، نشرت صورا وفيديوهات خاصة بها على موقع إباحي.

وبدأت القصة عندما وجدت "جودي" صورا لها مرسلة إليها من بريد إلكتروني مجهول، واكتشفت أيضا نشرها عبر موقع إباحي.

وقالت جودي: "كنت أصرخ وأبكي عندما رأيت هذه الصور البشعة، لأنها قد تتسبب في تدمير حياتي للأبد"، وفقا لموقع "news18".

وبعد ذلك، جلست وصديقتها "ديزي" وكتبتا كل شخص يمكن أن يفعل ذلك الأمر السيئ، واتجهت شكوكهما إلى صديقها السابق.

واستبعدتا عددا قليلا من الذكور الذين يثقون بهم تماما، بالإضافة إلى صديقتهما المقربة منذ المراهقة أليكسا وولف.

وعند مشاهدة الصور الإباحية المزيفة، لاحظت الفتاة صورة لها في كلية كينجز بكامبريدج، وتذكرت أنها التقطت هذه الصورة مع "أليكسا".

واتُهمت البالغة من العمر 26 عاما بأخذ صور لـ15 امرأة من بينهن "جودي" من صفحاتهن الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على المواقع الإباحية.

وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 100 جنيه إسترليني لكل ضحية، وقالت إنها لا تعلم لماذا فعلت هذا الأمر السيئ، كما أنها تشعر بالخجل التام.

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