حسام موافي يكشف سر خطورة مرض القولون العصبي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة القولون العصبي، الذي يسبب أعراضا مزعجة مثل آلام البطن، والانتفاخ، والإسهال أو الإمساك، وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة سر خطورة مشكلة القولون العصبي.

قال "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد" إن أمراض القولون من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، لكن تكمن خطورتها في صعوبة اكتشافها في مراحل مبكرة، فهي أخطر ما يمكن.

وتابع أن ألم القولون من الأعراض الشائعة التي تشير إلى العديد من الحالات، بعضها بسيط وبعضها خطير، لذلك من الضروري عدم تجاهل الأعراض والذهاب للطبيب المختص فورا لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل المنظار لتحديد السبب الدقيق للإصابة.

وأضاف أن أعراض القولون العصبي تتشابه مع بعض الأمراض الخطيرة، مثل سرطان القولون وتقرحات القولون.

أعراض القولون العصبي

هناك العديد من الأعراض التي تنذر بالقولون العصبي، وفقا لموقع "mayoclinic".

ألم البطن.

تقلصات المعدة.

انتفاخ البطن.

تغيرات في حركة الأمعاء.

وجود مخاط في البراز.

كثرة غازات البطن.

الغثيان أو القيء.

فقدان الشهية.

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