طريقة عمل طاجن الكوارع في عيد الفطر.. «فرحي أسرتك بأكلة دسمة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد طاجن الكوارع من الأطباق اللذيذة المُفضلة بالنسبة لكثيرين، لا سيما مُحبي الأطعمة الدسمة، يُقبلون على تناوله في المناسبات السعيدة المختلفة، ومنها الأعياد؛ لذا ومع حلول عيد الفطر المبارك 2024، ولأن كثير من ربات البيوت لا تميلن إلى شراء مثل هذه الأكلات من المطاعم، وإنما تفضلن إعدادها وتحضيرها في المنزل، ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل طاجن الكوارع.

مكونات عمل طاجن الكوارع

ويحتاج عمل طاجن الكوارع في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

1 كيلو كوارع (أرجل خروف أو ماعز)

4 حبات بصل متوسطة الحجم، مقطّعة إلى شرائح

4 فصوص ثوم، مهروسة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 كوب زيت نباتي ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

4 أكواب ماء

2 حبة بطاطا متوسطة الحجم، مقطّعة إلى مكعبات (اختياري)

1 حبة جزر متوسطة الحجم، مقطّعة إلى شرائح (اختياري)

طريقة عمل طاجن الكوارع

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فيمكن عمل طاجن الكوارع من خلال اتباع مجموعة من الخطوات أوضحها تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»، وهي:

غسل الكوارع جيدًا وتصفيتها من الماء. تسخين الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم إضافة الكوارع وتُقلّى حتى يصبح لونها ذهبيًا. إضافة شرائح البصل وتُقلّى حتى تصبح شفافة. إضافة الثوم المهروس، ومعجون الطماطم، والتوابل (الكزبرة، الكمون، الهيل، القرفة)، وتُقلّى مع المكونات الأخرى لمدة دقيقة. إضافة الماء، مع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. تغطية القدر وتركه على نار هادئة حتى تنضج الكوارع، مع مراعاة إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر. إضافة البطاطا والجزر (اختياري) إلى الطاجن وتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضجا. تقديم طاجن الكوارع ساخنًا مع الأرز أو الخبز الطازج، ويمكن تزيينه بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء.

طاجن كوارع يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على طاجن كوارع شهي يناسب مختلف الأذواق، فيمكن اتباع النصائح التالية في أثناء التحضير: