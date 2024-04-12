سيدة تدفع 160 ألف دولار غرامة لاحتفاظها بـ 159 قطة في شقتها.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

حُكم على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 68 عامًا مصابة بمتلازمة نوح بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لاحتفاظها بـ 159 قطة و7 كلاب في شقتها التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا (861 قدمًا مربعة).

دخلت المرأة وشريكها البالغ من العمر 52 عامًا في نزاع مع الجيران في المبنى السكني الذي يقيمون فيه في نيس بسبب الفوضى والقذارة التي سببتها العشرات من حيواناتهم الأليفة، بحسب Central odditty.

تم استدعاء الشرطة إلى شقة المرأة بعد تلقي بلاغات عن رائحة كريهة تخرج من منزلها وعند دخولهم، فوجئوا بوجود كمية هائلة من فضلات الحيوانات، و150 قطة و7 كلاب، بالإضافة إلى قطتين ميتتين وكلبين في الحمام.

اعترفت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها بأنها "أخطأت" في رعاية حيواناتها، لكنها وصفت الحيوانات بأنها "حب حياتها".

وقالت للمحققين أن مشكلتها بدأت عام 2018، عندما استقبلت قطط والديها الثلاثة وكلابها الثلاثة، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت في إنقاذ القطط الضالة أيضًا.

وبدأت الحيوانات في التكاثر، وبحلول الوقت الذي دخلت فيه الشرطة شقتها العام الماضي، كان لديها ما لا يقل عن 159 قطة أليفة، وعندما سُئلت عن سبب احتفاظها بهذا الكم من الحيوانات رغم عدم استطاعتها الاعتناء بهم، قالت المرأة البالغة من العمر 68 عامًا إنها ستشعر "بالتخلي عن الحيوانات".

وبعد عرضها على الطب النفسي، تم تشخيص إصابة المرأة بـ "متلازمة نوح"، والتي توصف بأنها حاجة نفسية لرعاية الحيوانات وإنقاذها، حتى عندما تكون غير قادر على القيام بذلك.

ولمنعها من الوقوع ضحية لحالتها مرة أخرى، أصدر القاضي حظرا دائما على تربية الحيوانات الأليفة، كما أُمرت المرأة وشريكها بدفع أكثر من 150 ألف يورو (160 ألف دولار) لمختلف الجمعيات الخيرية المعنية بحقوق الحيوان.

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