العدو الأول للضغط المرتفع.. مشروب شائع يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات شيوعا، لكنها قد تُشكل خطرا كبيرا على صحة القلب، وخاصة على ضغط الدم، ولها العديد من التأثيرات السلبية على ضغط الدم وفقا لموقعي "eatthis"، و"health".

تأثير تناول المشروبات الغازية على ضغط الدم

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، الذي يسبب مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يسبب الكافيين الموجود بها تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يسهم في زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

المشروبات الغازية كذلك مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة ولكنها لا تشعرك بالشبع مثل الطعام الحقيقي، ما يساهم في استهلاك كمية كبيرة من الطعام ويسبب زيادة الوزن، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

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