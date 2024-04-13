لن تتخيل ما يفعله اللب الابيض بخصوبة الرجال.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اللب الأبيض من المسليات المفيدة والمنتشرة بشكل كبير، وله تأثيرات وفوائد عديدة للصحة خاصةً صحة الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا "Healthmatch"، "Food.ndtv".

تحسين القدرة الجنسية

يحتوي اللب الأبيض على الزنك الذي يعزز القدرة الجنسية من خلال زيادة مستويات هرمون الذكورة "التستيرون"، وتحديدًا خلال العلاقة الحميمة.

زيادة الحيوانات المنوية

يحتوي اللب الأبيض على القيمة الغذائية، التي تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، تحديدًا لمحتواه على الزنك الذي يحسن من عدد وحركة الحيوانات المنوية.

الوقاية من ضعف الانتصاب

اللب الأبيض يساعد في زيادة مستويات أكسيد النيتروز، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الجسم، بما في ذلك العضو الذكري، وبالتالي تقي من ضعف الانتصاب.

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