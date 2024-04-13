كيف تؤثر تمارين رفع الأثقال على كبار السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون برازيليون أن القيام بتمارين رفع الأثقال لكبار السن تساهم في الحد من القلق والاكتئاب وتحسين الصحة النفسية.

كما أن تدريب الأثقال يساعد على تقليل الدهون في الجسم وزيادة القوة وكتلة العضلات ومنع السقوط والإصابة، وأيضا الطريقة التي يتم بها تدريب الأثقال تؤثر على فاعليتها، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ولكن من الأفضل للصحة العقلية لكبار السن أن يقوموا بشكل مثالي بتمارين رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع، مع 3 مجموعات من كل تمرين، وألا تكون الحصص التدريبية طويلة جداً، حيث تكفي 6 تمارين.

وقال الباحثون: "هذه معلومات مفيدة، لأننا نفتقر إلى مبادئ توجيهية تتضمن توصيات محددة لتدريبات المقاومة، التي تركز على معايير الصحة العقلية".

ولاحظ الباحثون أن فائدة الصحة العقلية تكون أكبر عندما يتم تدريب الأثقال في مجموعة بسبب الجانب الاجتماعي الإضافي، وخاصة الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب القلق أو الاكتئاب.

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