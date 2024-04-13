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8 خطوات لترطيب شعرك بعمق في المنزل.. «هتخليه ناعم زي الحرير»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

8 خطوات لترطيب شعرك بعمق في المنزل

قد يبدو الحصول على شعر رطب وناعم بمثابة حلم بعيد المنال بالنسبة لبعض السيدات، وخاصة اللاتي لديهن شعر جاف ومجعد يصعب ترويضه، لذلك يتساءلن دائمًا عن خطوات لترطيب شعرها بعمق في المنزل، دون اللجوء إلى المنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة.

8 خطوات لترطيب شعرك بعمق في المنزل

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موقع «pinkvilla» الهندي المهتم بالجمال والصحة، أكد أن هناك 8 خطوات لترطيب شعرك بعمق في المنزل، وهي كالتالي:

1- نظفي شعرك أولا بمنطف لطيف من الزيوت.

2- يمكنك استخدام شامبو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين والعطور الاصطناعية والكحول المجفف، إذ يمكن أن تجرد هذه المواد الزيوت الطبيعية من الشعر.

3 - اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، لضمان عدم ترك أي بقايا.

4- ضعي البلسم العميق على ساق شعرك بلطف باستخدام أصابعك.

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خطوات لترطيب شعرك بعمق في المنزل

5- قومي بتمشيط البلسم بسرعة لضمان تغطية كل خصلة شعر بشكل صحيح.

6- اتركي البلسم العميق يمتصه شعرك.

7- من الأفضل ترك البلسم على الشعر لمدة 20 إلى 30 دقيقة، لكن الأمر يختلف من منتج إلى آخر، لذا اقرأ العبوة واتبع التعليمات.

8- اغسلي شعرك بشكل صحيح بالماء البارد واتركيه حتى يجف، لا تفركي شعرك بقوة بالمنشفة، بل اتركيه يجف من تلقاء نفسه.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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