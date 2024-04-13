أطعمة تحسن المزاج وتعزز عمل الدماغ.. تناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أخصائية التغذية الروسية ناتاليا تاناناكينا أن هناك بعض الأطعمة تساعد على تحسين المزاج وتقوية الدماغ.

وقالت خلال إحدى المقابلات التلفزيونية:"هناك العديد من الأطعمة تساعد على تحسين الحالة المزاجية والأمعاء والدماغ وتقوية المناعة، وذلك بفضل احتوائها على البروبيوتيك، مثل: الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضاف إليها مواد صناعية وبعض أنواع المخللات مخلل الملفوف،

وتابعت:"الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على البكتيريا المعوية المفيدة في الجسم، ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن السلوك ومقاومة الإجهاد والشهية وحتى الرغبة الجنسية، والذي يساهم إفرازه في تحسين المزاج".

وأشارت: "تناول الموز قد يساعد في تحسين المزاج، كونه يحتوي على السكر والألياف وفيتامين B6، وهذه كلها عناصر ضرورية لصحة الجهاز العصبي"، وفق ما ذكرت مجلة "فيستي".

وكانت طبيبة التغذية الروسية يلينا باشكيروفا قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن الأغذية الغنية بالأوميغا 3 وحمض الفوليك والبيوفلافونويد تساعد في تحسين الحالة المزاجية، ومن هذه الأغذية الأسماك والخضار الورقية والتوت وبعض أنواع التوابل.

ونصحت خبيرة التغذية تاتيانا ستريلنيكوفا، بتناول المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه، وأشارت إلى أن هذه الأغذية تحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، والذي يؤثر على عمل السيروتونين الذي يساهم بدوره بتحسين الحالة المزاجية.

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