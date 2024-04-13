احذر استخدام الهاتف في المرحاض لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجرتها شركة First Washroom Hygiene، عن خطورة اشستخدام الهاتف في المرحاض.

واستندت الدراسة إلى اختبارات مسحة الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) وقارئ تلألؤ بيولوجي ATP، الذي يكتشف مستويات الحياة البيولوجية غير المرئية للعين البشرية.

وأُخذت الدراسة عينات سطحية مفصلة من 50 هاتفا ذكيا، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت النتائج أن أكثر من نصف الهواتف (52%) كانت ملوثة بشدة بالميكروبات.

وأجرى الباحثون مسحة شمل أكثر من 2000 شخص لمعرفة عادات استخدام الهاتف المحمول لدى عامة الأشخاص.

وأوضح واحد من كل أربعة بالغين أنهم لا ينظفون هواتفهم الذكية أبدا، و59% منهم يستخدمون هواتفهم أثناء وجودهم في الحمام.

واعترف 15% من الأفراد بعدم غسل أيديهم في كل مرة يستخدمون فيها المرحاض، ما يعني أنهم قد ينقلون البكتيريا إلى هواتفهم الذكية، حتى لو لم يستخدموها في الحمام نفسه.

وكان الرجال أكثر احتمالا من النساء بنسبة 10% للاعتراف بأخذ أجهزتهم معهم إلى الحمام، و24% منهم يفعلون ذلك في كل مرة.

وقال جيمي وودهول، مدير الابتكارات التكنولوجية في شركة Primary Washroom Hygiene: "هواتفنا هي مستودع مشترك لمسببات الأمراض الضارة المحتملة، ونحن نعلم أن الناس عرضة لاستخدامها في الحمام. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص عندما نأخذ في الاعتبار أن زهاء 80% من جميع حالات العدوى تنتقل عن طريق اللمس، لذلك عندما يستخدم الناس هواتفهم ويضعونها بالقرب من أفواههم أثناء إجراء المكالمات، فمن المحتمل أن يزيدوا من احتمال الإصابة بالمرض".

ونصح: "إن نظافة اليدين أمر في غاية الأهمية. فكر في عدد المرات التي تلمس فيها هاتفك كل يوم. في كل مرة تفعل ذلك، من المحتمل أن تقوم بجمع ونشر النشاط الميكروبي. ويعد غسل اليدين بانتظام أحد أقوى الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص للمساعدة في منع انتشار البكتيريا والأمراض".

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