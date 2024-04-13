6 أطعمة غنية بفيتامين سي .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين سي من الفيتامينات الضرورية التي تلعب دورا مهما في دعم جهاز المناعة وتعزيز إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد.

وفقا لموقع "wionews"، أهم الأطعمة التي تساعد على رفع مستويات فيتامين سي في الجسم.

الحمضيات

ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض والجريب فروت، مصدرا جيدا لفيتامين سي، ومضادات الأكسدة والألياف.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو، وخاصة الأصناف الحمراء والصفراء، من المصادر الممتازة لفيتامين سي حيث يحتوي الفلفل الأحمر على أعلى نسبة منه.

الفراولة

تتميز باحتوائها على كميات مناسبة من فيتامين سي، ويمكن تناولها بمفردها أو مزجها مع العصائر الطبيعية.



البروكلي

نظرا لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



الكيوي

تعتبر فاكهة الكيوي مصدرا ممتازا آخر لفيتامين سي، حيث تساعد على تقوية المناعة وتحسين عملية الهضم.

الجوافة

بفضل احتوائها على نسبة عالية بشكل استثنائي من فيتامين سي، ويمكن تناولها كشرائح طازجة أو عصير طبيعي.

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