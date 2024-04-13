موجودة في مطبخك.. 4 توابل خارقة تعزز صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الكثير عن طرق طبيعية لتعزيز صحة الدماغ وأداء وظائفه بشكل جيد وفعال.

وكشف خبير التغذية الروسي عن 4 توابل موجودة في مطبخك تناولها يساعد على دعم صحة دماغك، وفقا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية، والتي تعزز جميعها وظيفة الذاكرة، وتحمي من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

الكركم

نظرا لأنه غني بمركب الكركمين، الذي يساهم في تقليل ضبابية الدماغ، وتحسين الإدراك، فضلا عن، زيادة من مستويات هرمون النمو، الذي ينخفض لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.

القرفة

غنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب تراكم البروتين في الدماغ، وتُسهم في تحفيز عملية التعلم وتكوين ذكريات جديدة، ومساعدة الخلايا العصبية على تكوين وإجراء اتصالات جديدة.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة خلايا الدماغ، وتحسين الوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى، تعزيز الذاكرة.

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