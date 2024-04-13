"بتظهر أول ما تصحى".. علامات تحذيرية خطيرة لأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

وجدت الأبحاث أن التغيير الطفيف في الطريقة التي ينبض بها قلبك، والتي تكون أكثر شيوعًا في الصباح، يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر إثارة للقلق.

إن أمراض القلب والأوعية الدموية واحدة من أكبر أسباب الوفاة، ويشمل أي حالات تؤثر على القلب والدورة الدموية، مثل أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا، يمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية قاتلة، ولذلك، فإن اكتشاف أي علامات تحذيرية أمر حيوي، بحسب إكسبريس.

بعض العلامات المعروفة لمشكلة في القلب تشمل ألم في الصدر وضيق في التنفس، لكن بحثًا جديدًا كشف عن علامة تحذيرية تفسر احتمال ظهور أحد الأعراض في الصباح الباكر.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة Circulation Research أن عدم انتظام ضربات القلب يكون أكثر شيوعا بعد الاستيقاظ مباشرة.

عدم انتظام ضربات القلب، يعني عادة أن قلبك ينبض بسرعة كبيرة، أو بطيء جدًا، أو بشكل غير منتظم.

من الممكن أن تسبب:

الخفقان (إحساس صعب في صدرك)

دوخة

الشعور كما لو كنت قد "تغمي"

ضيق التنفس

عدم الراحة في الصدر

شعور بالتعب.

يمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب حالة خطيرة كامنة مثل أمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب أو حتى نوبة قلبية.

ومع ذلك، يمكن أيضًا ربطها بشيء أقل خطورة مثل مرض فيروسي أو الكافيين أو الأدوية، ويمكنه أيضًا التسبب في حالات طوارئ طبية مميتة مثل السكتة القلبية.

ووفقا للبحث، الذي مولته مؤسسة BHF، فإن اضطرابات ضربات القلب "المميتة" ترتبط بالارتفاع الطبيعي لهرمون التوتر الكورتيزول، والذي يصل إلى ذروته في دمنا أول شيء في الصباح.

وفي دراسة أجريت على الفئران، وجد الباحثون في إمبريال كوليدج لندن أن الكورتيزول يرتبط ببروتين معين على سطح خلايا القلب.

وينتقل البروتين إلى جزء مختلف من الخلية حيث يؤثر على الجينات التي تتحكم في مدى سهولة حمل خلايا القلب للإشارات الكهربائية التي تطلب منها النبض.

مع تغير نشاط الجينات، تصبح النبضات الكهربائية للقلب أقل انتظامًا وأكثر فوضوية، ما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

يتأثر إيقاع الكورتيزول اليومي أو الليلي بالنوم، مع زيادة في الكورتيزول قبل دقائق فقط من استيقاظ الفرد.

وأوضح البروفيسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في BHF: “يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب البطيني في أي وقت، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي، والسكتة القلبية المفاجئة، والموت.

"من المهم أن نواصل التحقيق في أسباب عدم انتظام ضربات القلب هذه، حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها."

"تكشف هذه الدراسة المثيرة للاهتمام التي أجريت على الفئران عن حل محتمل للغموض الذي يجعل عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعًا في الصباح.

"إن تحديد الارتفاع في الكورتيزول باعتباره السبب يمكن أن يسمح لنا باستكشاف خيارات علاجية جديدة يمكن أن تقلل من عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تظهر أيضًا لدى البشر".

تشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:

ألم صدر

ألم أو ضعف أو خدر في الساقين و/أو الذراعين

ضيق التنفس

الشعور بالدوار أو الإغماء

تعب

أطراف منتفخة.

إذا شعرت بأي أعراض أو كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

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