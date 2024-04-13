هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفراولة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

تعد الفراولة فاكهة صيفية لذيذة غنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم بعدة طرق. ولكن، هل تعلم أن لها تأثيرات إيجابية مذهلة على صحة القلب؟

إليك بعض فوائد الفراولة لصحة القلب، وفقا لما جاء بموقع "healthline".

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين C وحمض الإيلاجيك، التي تساعد على حماية القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تحسن وظائف الأوعية الدموية

تساعد الفراولة على تحسين وظائف الأوعية الدموية عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

يقلل ذلك من ضغط الدم ويحسن من صحة القلب بشكل عام.

تقلل من الكوليسترول الضار

تحتوي الفراولة على الألياف الغذائية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

يقلل ذلك من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب الأخرى.

تحسن من صحة ضغط الدم

تعد الفراولة مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تعد أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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