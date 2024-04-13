موجود في كل بيت.. مكون غذائي شهير عدو خفي لـ السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكاتشب من الصلصات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة مع الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة، لكن ما لا يعرفه البعض أنه يُخفي وراء مذاقه اللذيذ مخاطر صحية عديدة، خاصة لمرضى القلب والسكري، وفقا لموقعي "eatthis"، و"timesofindia".

تأثير الكاتشب على مستويات السكر بالدم

محتواه العالي من السكر

أحد أخطر مكونات الكاتشب هو شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو نوع من السكر المُضاف الذي يسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم.

كما يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى الإصابة بمرض السكري.

مقاومة الأنسولين

كما يؤثر تناوله بصورة مُفرطة أيضا على مقاومة الأنسولين، وهو هرمون يساعد الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة.

عندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم.

لذا، يجب توخي الحذر عند تناول الكاتشب، واستبداله ببدائل صحية لا تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز ، للحفاظ على مستويات السكر بالدم، بالإضافة إلى، تناوله باعتدال دون إفراط.