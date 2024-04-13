هذا ما يحدث لجسمك عند استخدام زيت القلي أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ بعض ربات المنزل إلى استخدام زيت القلي بشكل متكرر لتوفير النفقات، ومع ارتفاع الإصابة بالاضطرابات العصبية التنكسية في جميع أنحاء العالم، يبحث العلماء في الممارسات الغذائية لمعرفة سبب حدوث ذلك.

وكشفت دراسة حديثة تم تقديمها في Discover BMB ، الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية عام 2024، وجود علاقة بين استخدام زيوت الطبخ المعاد تسخينها لفترة طويلة والإصابة بالتنكس العصبي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

نتائج الدراسة:

أظهرت الفئران التي تم استخدامها في الدراسة أن الوجبات الغذائية الغنية بزيوت القلي المعاد تسخينها ارتفاع مستويات السمية العصبية وتلف الدماغ.

وتشير النتائج أن استهلاك الزيوت المعاد تسخينها يخل بتوازن محور الأمعاء والدماغ والكبد، وهو عنصر حيوي في الحفاظ على التوازن الفسيولوجي.

وهذا الاضطراب، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات والإصابة بالتنكس العصبي.

ولم تكشف النتائج عن زيادة التنكس العصبي فحسب، بل أيضا عن تغيرات كبيرة في استقلاب الدهون في الكبد، والتأثير على الوظائف الفسيولوجية.

كما يؤدي تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية إلى حدوث تحول كيميائي، مما يقلل من مضادات الأكسدة الطبيعية الخاصة بها، بينما ينتج عنها منتجات ثانوية ضارة.

وأدت إعادة التسخين إلى زيادة هذه العملية وزعزعة استقرار تركيبة الزيت وزيادة إنتاج السم مع كل استخدام.

ويؤدي هذا التحلل إلى تكوين مركبات ضارة مثل الدهون المتحولة، والأكريلاميد، والألدهيدات، والتي لها دور في الإصابة بأمراض صحية مختلفة.

كيف يؤثر ذلك على الصحة؟

يرتبط الاستهلاك المتكرر للزيوت المعاد تسخينها بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والالتهابات وتلف الكبد، لذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبروبيوتيك للتخفيف من هذه المخاطر، ويمكن أن توفر إضافة الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الدماغ وتكافح الأكسدة.

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