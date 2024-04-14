طريقة عمل المكرونة بالتونة.. وصفة سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المكرونة بالتونة من ألذ الوصفات، التي يمكن تقديمها خلال فصل الصيف، لأنها مغذية وسهلة الهضم، ولا تحتاج سوى مقادير بسيطة، ويمكن إعدادها في وقت قصير، لا يتعدى 10 دقائق، بحسب الشيف مروة مهنى ببرنامج «تيك آواي»، على قناة cbc sofra.

مقادير المكرونة بالتونة:

نصف كيس مكرونة صغيرة.

2 علبة تونة مصفاة من الزيت أو أي سوايل.

علبة ذرة ويمكن الاستغناء عنها.

3 ثمرات كبيرة من الفلفل الألوان، الأحمر والأصفر والأخضر.

علبة فاصوليا حمراء كبيرة ويمكن الاستغناء عنها، إذ تعطي مذاقًا لذيذًا للوصفة.

3 ملعقة كبيرة من المايونيز أو لبن رائب أو الاكتفاء بالزبادي في الوصفة.

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة مستردة لاعطاء الطعم المزز.

زيت زيتون أو زيت نباتي أو أي نوع.

ملح.

فلفل أسود.

سماق حسب الرغبة.

عصير ليمون.

طريقة عمل مكرونة بالتونة:

يمكن تحضير هذه الوصفة بطريقتين على الساخن أو البارد، وتعد الطريقة الثانية الأفضل، لأنها تحتفظ بمذاق التونة الأصلي، وتوضع المكونات في وعاء، وهي المستردة مع زيت الزيتون والزبادي والمايونيز، ويقلب الخليط جيدًا ثم تضاف المكرونة والتونة والفاصوليا والذرة ورشة من من الملح والفلفل والسماق والفلفل الألوان، ويتم التقليب جيدًا وتقدم الوصفة.