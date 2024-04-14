5 أطعمة ينصح بتناولها لتعزيز صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من أمراض الكبد لأسباب وراثية، أو بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الفيروسات والسمنة.

ويعرف تلف الكبد باسم تشمع الكبد، مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

الأعراض

• اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

• ألم وتورم في البطن

• تورم الساقين والكاحلين

• حكة في الجلد

• البول الداكن

• براز شاحب اللون

• الإرهاق المزمن

• الغثيان أو القيء

• فقدان الشهية

• سهولة الإصابة بالكدمات

أطعمة تساعد في تنظيف الكبد من السموم وتحسين أدائه:

1. الكركم

مليء بمادة الكركمين التي تنظف الكبد وتزيل السموم منه.

2. الثوم

‎يحتوي على مركبات الكبريت الضرورية لتغذية الكبد وتنشيط الإنزيمات التي تساعد في التخلص من الفضلات والسموم من الكبد.

3. الحبوب الكاملة

تساعد في إزالة السموم وتطهير أعضاء الجسم منها، وبالتالي، ينبغي الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة واختيار البدائل الصحية مثل الحبوب الكاملة.

4. الفواكه

سواء كانت على شكل عصير أو نيئة، مفيدة للكبد حيث تحفز ثمار الحمضيات الكبد وتساعد أيضًا في تحويل المواد الضارة إلى أشكال يمكن أن يمتصها الماء.

5. البذور والمكسرات

إن البذور والمكسرات مثل الفول السوداني وبذور دوار الشمس واللوز مليئة بفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من آثار الإجهاد التأكسدي.

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