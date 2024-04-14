احذر.. طرق مبكرة تكشف مشكلة في الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - أمراض الكلى عادة تظهر في البداية دون أعراض، ومن أجل تشخيصها مبكرا يجب الخضوع لفحوصات منتظمة.

وقال الدكتور آشوت يسايان أخصائي أمراض الكلى، أن هناك عوامل عديدة تؤثر في وظيفة الكلى وتوازن الماء والكهارل، مثل: الإفراط في استهلاك الملح والكحول وارتفاع مستوى ضغط الدم والسكري ونسبة الدهون في الدم، ونمط حياة الشخص والعادات السيئة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وتابع"يتم فحص مرض الكلى المزمن بناء على وجود عوامل خطر معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ومرض السكري، والسمنة، وقصور القلب المزمن، حيث طلب أطباء الرعاية الأولية من المرضى الخضوع لفحوصات، بما فيها حساب معدل الترشيح الكبيبي (eGFR) والبيلة الزلالية.

وأظهرت النتائج أن حوالي 45-50 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر لديهم علامات مرض الكلى المزمن.

وأضاف: "لذلك يجب إجراء الاختبارات اللازمة لكشف مرض الكلى المزمن، وفي حالة عدم وجود عوامل خطر بعد سن الخمسين، من الأفضل إجراء هذه الاختبارات.

ووفقا له، يجب على أطباء الباطنية خاصة أن يطلبوا إجراء هذه الاختبارات، وعند الحاجة تحويل المريض إلى طبيب مختص بأمراض الكلى. لأنه كلما تم الكشف عن أمراض الكلى في وقت مبكر، كلما زادت الفرصة لإبطاء العملية أو إيقافها.

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